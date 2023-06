Berlusconi, Ghribi: "Grande amico del mondo arabo, il suo lascito sia patrimonio Ue"

"Il mondo arabo e i paesi mediterranei perdono un grande amico. Il Presidente Silvio Berlusconi ha capito quanto profondo sia il legame tra l’Italia e quella regione ed ha agito coerentemente per costruire ponti e avvicinare i popoli. Spero che questo lascito delle sue intuizioni e delle sue azioni resti patrimonio comune dell’Italia e dell’Europa. Anch’io perdo una persona amica che ho avuto di conoscere e apprezzare. Ci mancherà". Così l'imprenditore Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding Group, Gsd Healthcare Middle East e vicepresidente del Gruppo San Donato, colosso della sanità privata italiana, commenta all'Adnkronos la morte di Silvio Berlusconi.

In una nota, poi, l'addio del Gruppo San Donato al leader di Forza Italia che aveva un legame speciale con l'ospedale San Raffaele. La famiglia Rotelli e Kamel Ghribi, insieme all’intero Gruppo San Donato e all’ospedale San Raffaele, si legge, "si uniscono nel dolore e nella preghiera alla famiglia del presidente Silvio Berlusconi, in questo momento così triste per l'intero Paese". Berlusconi, spiegano Ghribi e la famiglia Rotelli, "ha rappresentato per il San Raffaele un riferimento costante fin da prima che la nostra famiglia ne assumesse la guida, ed è oggi nostro dovere ricordare il sostegno del presidente Berlusconi quando Don Verzè", il fondatore dell'Irccs di via Olgettina, "lo invocava".

"Qui, Silvio Berlusconi ha trascorso momenti complessi della sua vita in cui ha potuto constatare la qualità e la dedizione dei medici e del personale assistenziale, a cominciare da coloro che lo hanno assistito, il professor Alberto Zangrillo, suo storico medico curante, il professor Fabio Ciceri e il dottor Giulio Melisurgo - proseguono Ghribi e la famiglia Rotelli - Nella memoria del nostro gruppo e dell’ospedale non sbiadirà il ricordo di quest'uomo straordinario che ci ha sempre onorato della sua fiducia".