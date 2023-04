Nona notte di ricovero per Silvio Berlusconi, nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. Una nottata trascorsa all’insegna della tranquillità, secondo quanto affermano fonti ospedaliere, per l’ex premier che, come riporta il bollettino medico diramato ieri, è in “ulteriore costante miglioramento”.