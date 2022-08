Birredamanicomio.com, l’e-commerce per approfittare del gusto unico delle migliori birre artigianali

Milano, 9 agosto 2022 - Si è aggiudicato una posizione rilevante nel nostro Paese nel settore della vendita online di birre artigianali. Stiamo parlando di Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), e-commerce che annovera nel suo catalogo le più interessanti specialità del panorama internazionale: oltre 1.000 birre corredate da opzione di spedizione gratuita, kit degustazione e approfondimenti interessanti riguardo abbinamenti e curiosità sul mondo della birra.

È una qualità certificata, perché per il quarto anno consecutivo, Birredamanicomio.com rientra nelle eccellenze del commercio elettronico italiano secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), rilevazioni 2022/23. Si tratta dell’unico store digitale specializzato nel campo delle birre ad aver ottenuto una posizione nelle migliori Enoteche Online.

Proprio all’interno della categoria Enoteche Online, il portale è in top 15, all’undicesima posizione, con un punteggio di 77,37. Un valore sopra alla media di settore (74,09). Per entrare a far parte della classifica ITQF, l’e-commerce è stato oggetto di una selezione che ha coinvolto oltre 8.000 negozi online, da cui sono emersi i migliori 750 del panorama italiano.

Nel giro di poco tempo, Birre da Manicomio è diventato il marketplace italiano delle birre artigianali di riferimento. Il merito è della grande attenzione posta verso il valore della proposta. Una qualità che riguarda ogni aspetto dei contenuti e fornita da chi fa questo lavoro da sempre, selezionando esclusivamente birrifici artigianali che rispettano elevati standard qualitativi.

A conferma di tali prerogative, infatti, giungono anche gl i oltre 1.370 feedback presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate, che registrano l’ottimo punteggio medio di 9,8/10.

Scorrendo tra le pagine dell’e-commerce si incontra una proposta che annovera oltre 1.000 birre artigianali, espressione di più di 100 etichette internazionali. Qualche esempio? Birra blanche, birre ambrate, biologiche, non filtrate, scure strong, stagionali, bionde strong, analcoliche, birra Weiss (birraweiss.it) e molte altre ancora.

Quantità e qualità si fondono in un’offerta che include kit degustazione, soluzioni regalo (birre magnum, kit degustazione birre e buoni regalo), bicchieri birra, e divertenti t-shirt con la mascotte dell’e-shop.

Recentemente, poi, è stata creata un’area riservata agli abbinamenti più stuzzicanti tra birra e cibo, a cui va ad aggiungersi il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale con novità, curiosità e super offerte. Birredamanicomio.com è infine legato al primo network italiano informazionale sulla birra artigianale.

Nuovi contributi di crescita per Birre da Manicomio

Per ciò che riguarda l’iniziativa di crescita, invece, è resa possibile da un duplice contributo. Da una parte, la Fattoretto Agency metterà in campo la sua specializzazione in SEO per e-commerce, con competenze specifiche in ambito Analytics e Digital PR. Strategie e tecniche operative concepite per l’incremento di utili e fatturato.

Dall’altra, invece, ci sarà l’apporto di Brewrise srl: leader nell’importazione di birre speciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi

birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti (come ad esempio O’Hara’s, Bush, Cuvée des Trolls, Kwak, Bruges de Zot).

