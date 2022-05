Bitcoin e altre critpo nei wallet di oltre un americano su 10

Il 12% degli americani possiede bitcoin o altre criptovalute. E' il risultato di un'indagine che la Federal Reserve conduce ogni anno e a cui quest'anno hanno partecipato 11.000 persone. Si tratta del sondaggio con cui la Banca centrale federale monitora lo stato di salute dell'economia Usa: per la prima volta quest'anno c'erano anche domande relative alle criptovalute. Oltre al dato del 12 per cento degli adulti americani che hanno dichiarato di possedere bitcoin o altre monete virtuali come forma di investimento, emerge un 3 per cento di intervistati che ha indicato di averle utilizzate anche come mezzo di pagamento.