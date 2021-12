Il deputato: "Entro anno si deve decidere, spero che non ci siano leader di destra con dubbi"

"Il Pd è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria. Siamo in piena emergenza, speriamo non ci siano leader politici di destra o ministri con questo dubbio. Prima il governo la vara la proroga dell'emergenza sanitaria e prima diamo tranquillità. Entro fine anno deve arrivare". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina.