Bolletta gas, "ecco quanto si risparmia con tariffe a -40%"

"Una riduzione delle tariffe del gas del 40% a gennaio equivarrebbe ad un risparmio sulla bolletta del gas pari a 845 euro a famiglia su base annua". Lo afferma il Codacons che, dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, diffonde i dati ufficiali sulle conseguenze per le tasche degli italiani. "A dicembre le tariffe del gas stabilite da Arera per il mercato tutelato sono salite a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Un eventuale abbattimento delle bollette del 40% - analizza il Codacons - porterebbe quindi il costo del gas a scendere a gennaio a quota 90,57 centesimi di euro al metro cubo".

"Se dovessero trovare conferma le previsioni del ministro, la bolletta media annua del gas, considerati i consumi di una famiglia 'tipo', passerebbe così dagli attuali 2.113 euro annui a nucleo a 1.268 euro, con un risparmio di circa 845 euro a famiglia", stima ancora il Codacons. "Occorrerà in ogni caso attendere i dati ufficiali di Arera, che saranno diffusi i primi di giorni di febbraio, per conoscere la reale entità dei cali tariffari del gas e capire come la riduzione delle quotazioni sui mercati si rifletterà sulle bollette degli italiani", avvisa comunque l'associazione.