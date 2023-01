Bollette gas, Giorgetti: "Aspettiamo Arera, ma diminuzione costi sarà significativa"

"La decisione sui costi energetici in bolletta il governo la aspetta da Arera, che la renderà nota all’inizio di febbraio. Ho annunciato il 40% per cento seguendo l’andamento del mercato, poi Arera farà i calcoli. In ogni caso sarà una diminuzione significativa con la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un’iniziativa elettorale a Chiuro con Attilio Fontana e Massimo Sertori.