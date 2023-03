Fino a 60 euro per viaggi su treni e bus

Torna anche nel 2023 il bonus trasporti. Il contributo, che avrà un importo massimo di 60 euro, ha l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Per il 2023 sono state stanziate risorse pari a 100 milioni di euro.