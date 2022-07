Boom di contagi in carcere, casi covid tra i detenuti quadruplicati in una settimana

Netto aumento dei casi di covid nelle carceri italiane, sia tra i detenuti sia tra gli agenti della Polizia penitenziaria. In base ai dati contenuti nel report del ministero della Giustizia, aggiornati a oggi, i detenuti positivi sono 643 (di cui 16 nuovi giunti) su un totale di 54.255 presenze: una settimana fa erano 159, si sono quindi quadruplicati. Sono invece 618 i casi tra i 36.939 poliziotti in servizio, raddoppiati rispetto ai 305 della settimana scorsa.

Tra i detenuti positivi 642 sono asintomatici e uno è ricoverato in ospedale. Tra i poliziotti 605 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 12 sono ricoverati in caserma e uno in ospedale. Sono infine 52 i positivi tra le 4.021 unità del personale dell'amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare. La settimana scorsa erano 47

Va avanti intanto la campagna vaccinale: le dosi somministrate ai detenuti sono 110.584.