BPER Banca sostiene “TOCCA A NOI. Musica per la pace”

Martedì 5 aprile il grande concerto in piazza Maggiore per aiutare i bambini ucraini colpiti dalla guerra

Bologna, 4 aprile 2022. BPER Banca è sponsor di “TOCCA A NOI: Musica per la pace”, la maratona musicale che andrà in scena martedì 5 aprile alle 20 in piazza Maggiore a Bologna.

L’evento, che vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti nazionali più amati dal pubblico, sarà finalizzato alla raccolta di fondi in favore di Save the Children, per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.

Massimo Biancardi, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Est – Romagna di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di partecipare a un’iniziativa che sosterrà Save the Children, un’associazione che si batte da anni per difendere i diritti dei più piccoli. Intervenire a sostegno dei bambini dell’Ucraina è una necessità di particolare urgenza, da cui non è possibile sottrarsi. Siamo fiduciosi che il nostro impegno possa rappresentare un aiuto concreto nel far fronte alle drammatiche conseguenze della guerra”.

Il Gruppo BPER Banca già nelle scorse settimane si è attivato lanciando il progetto “Uniti per l'Ucraina”, che prevede una raccolta di fondi tra dipendenti e clienti per sostenere l'attività di Croce Rossa Italiana, oltre alla messa a disposizione di immobili per i profughi.

Per informazioni: bperpervoi.it