Brasile, turista italiano annegato a Rio de Jainero

Un turista italiano è annegato sulla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio de Jainero. Lo riporta il sito di Globo, precisando che secondo la segreteria municipale della Sanità della città brasiliana, la vittima è stata identificata come Marco Nastasi, di 39 anni, nato in Italia, vissuto in Colombia, a Rio per una vacanza. L'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale municipale Lourenco Jorge, ma al suo arrivo era stato già dichiarato morto.