Briatore, i vaccini e il generale 'Fagiuolo' - Video

"E' inutile che Fagiuolo dica 'facciamo mezzo milioni di vaccini'...". Flavio Briatore si accalora e trasforma il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza covid, nel generale 'Fagiuolo' (Guarda il video). "Noi come clienti abbiamo negoziato male le consegne e il prezzo dei vaccini. Abbiamo mandato persone che non avevano mai negoziato", dice Briatore a Cartabianca. "Il generale alpino è la speranza di tutti, ma se non hai i vaccini puoi avere Figliuolo o Fagiuolo... Puoi avere anche Gesù, ma se non hai i vaccini...", aggiunge.