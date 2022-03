Brignone vince gigante Meribel, Bassino seconda

Doppietta azzurra nella gara valida per le finali della Coppa del Mondo di sci

Federica Brignone vince il gigante di Courchevel-Meribel, gara valida per le finali della coppa del mondo di sci. Marta Bassino, seconda, completa la doppietta azzurra. La vittoria di Brignone regala all'Italia il primato di 11 successi stagionali in Coppa del Mondo. Prova eccellente di Bassino, che risale al secondo posto dopo la sesta piazza della prima manche e precede la slovacca Petra Vlhova, terza. Spreca tutto la statunitense Mikaela Shiffrin, in testa nella prima manche, che chiude settima perdendo la Coppa di specialità: il trofeo va alla francese Tessa Worley, quarta al traguardo.