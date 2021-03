Cadavere incastrato in un tombino nel milanese

(Adnkronos)

Il cadavere di un uomo incastrato in un tombino è stato trovato questa mattina all'alba a Cormano (Milano) da un passante, che ha chiamato subito i carabinieri, riferendo loro di aver visto una persona ieri sera intorno alle 23.45 nello stesso posto, vicino al tombino aperto, e con una lattina di birra in mano. Il cadavere è al momento in fase di identificazione da parte dei carabinieri: era privo di documenti al momento del ritrovamento. Nessun segno di violenza sul corpo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.