Camera, al banco della presidenza spunta 'l'on. Paperinik'

Rampelli: "In epoca critica serve un eroe per amico"

Paperinik onorevole per una mattina? Di certo oggi si è trovato -ovviamente 'in effigie'- a far compagnia, durante la seduta d'aula, sul banco della presidenza della Camera al vice presidente Fabio Rampelli che in mattinata aveva ricevuto il fumettista Fabio Celoni, disegnatore del celeberrimo personaggio creato da Elisa Penna, Guido Martina e Giovan Battista Carpi. E' lo stesso deputato di Fdi, destinatario del disegno appositamente realizzato, a rivelarlo sul suo profilo Facebook, in un post dal titolo "Presiedere in compagnia di Paperinik".

"In un periodo difficile, per molti drammatico, una pennellata di leggerezza non guasta. Oggi -scrive Rampelli- è venuto a trovarmi, insieme all’amico barlettano Oronzo Cilli, Fabio Celoni, disegnatore di Paperinik. Ecco la sua opera, con dedica, che campeggia ora sul banco della presidenza. In epoca critica può essere utile avere un supereroe per amico, se poi non è muscoloso, violento e metallico, se è un personaggio sobrio, umile, concreto e scanzonato porterà allegria e, magari, un po’ di fortuna. Grazie a Oronzo e a Fabio per la gradita visita. Buona giornata a tutti".