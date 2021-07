Camminata per ricorrenza ventennale G8, chiusi cancelli caserma Reparto Mobile

Partirà nel pomeriggio di oggi una "camminata" in occasione della ricorrenza del ventennale del G8, prevista proprio di fronte all'ingresso della caserma del Reparto Mobile di Genova. E' quanto apprende l'Adnkronos. Al fine di tutelare la sicurezza di struttura e personale, per tutta la durata del corteo i cancelli d'ingresso saranno chiusi.

Secondo il segretario di Italia Celere, Andrea Cecchini, è "azzardato far partire un corteo che ricorda il G8 del 2001 a pochi passi dalla caserma del Reparto Mobile - commenta all'Adnkronos - Considerato il momento storico in cui i poliziotti sono senza tutele è meglio che stiano in caserma, certo fa riflettere che dopo 20 anni sia la Polizia a doversi nascondere, quando a mettere a ferro e fuoco Genova furono i black block. Tutto questo ferme restando le responsabilità di chi, in divisa, ha sbagliato nelle caserme Diaz e Bolzaneto".

(di Silvia Mancinelli)