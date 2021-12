Capodanno 2022, meteo: gigante africano per tutte le feste, poi arriva il freddo

Capodanno 2022 con l'alta pressione. Il gigante africano che in queste ore ha invaso l'Italia, la proteggerà per gran parte delle feste natalizie. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che "la stasi atmosferica garantita dall'anticiclone avrà due caratteristiche opposte sul nostro Paese. Se al Centro-Sud e sulle Alpi saranno il bel tempo con il sole e il clima primaverile a essere i protagonisti dei prossimi giorni, sulle zone pianeggianti del Nord (localmente anche in Toscana) saranno le nebbie e le nubi basse (cielo coperto) a caratterizzare le prossime giornate. Questi due aspetti della stessa medaglia avranno delle ripercussioni anche sulle temperature. Dove ci sarà il sole i valori termici di giorno potranno addirittura superare localmente i 20°C, altrove invece non supereranno nemmeno i 9°C. Questa situazione potrebbe mutare dal 5-6 gennaio quando aria fredda di origine artica punterebbe l'Italia con tutta l'intenzione di entrare dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). Se ciò venisse confermato si verrebbe a creare un veloce vortice ciclonico carico di maltempo che colpirebbe il Centro-Sud adriatico con precipitazioni anche nevose a quote piuttosto basse. Al Nord l'aria fredda causerebbe un importante crollo delle temperature, anche di 8-10°C rispetto a questi giorni".

NEL DETTAGLIO

Venerdì 31. Al nord: nebbie o nubi basse su pianure e coste, sole altrove. Al centro: nebbie sulle coste adriatiche, locali in Sardegna, sole altrove. Al sud: bel tempo.

Sabato 1. Al nord: nebbie o nubi basse su pianure e coste. Al centro: nebbie in Toscana, più sole altrove. Al sud: soleggiato.

Domenica 2. Al nord: cielo spesso coperto in pianura e con locali nebbie. Al centro: nebbie in Toscana, Umbria e su alto Lazio. Al sud: nubi irregolari sulle coste tirreniche.

Tempo stabile fino a martedì 4.