Carlo Carmine e Simone Forte, Gestisci e Risolvi Con Agenzia Delle Entrate – Per Imprenditori: il Bestseller su come gestire gli accertamenti fiscali

Milano, 08.02.2022 – Secondo i dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, sono ben 560.000 i controlli fiscali che interesseranno altrettante realtà imprenditoriali nel corso del triennio 2021-2023. Un’azione questa condotta sia dall’Agenzia delle Entrate che dalle Fiamme Gialle che dovrebbe permettere di recuperare, nel solo 2022, 15.8 miliardi di gettito fiscale.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano dormire sonni tranquilli anche in caso di accertamento tributario, esce oggi il libro di Carlo Carmine e Simone Forte “GESTISCI E RISOLVI CON AGENZIA DELLE ENTRATE – PER IMPRENDITORI. Tecniche e Strategie Pratiche Per Gestire Efficacemente Qualsiasi Accertamento Dell’Agenzia Delle Entrate In Maniera Concreta, Etica e Legale Anche Se Non Sai Dove Iniziare” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori quelle stesse informazioni che permetteranno loro di capire come far fronte a un eventuale accertamento fiscale facendo valere i propri diritti e riuscendo a ridurre le pretese del Fisco.

“Questo libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che un imprenditore si pone nell'approcciarsi a un atto di Agenzia delle Entrate ma non solo. Grazie a un linguaggio semplice e diretto suggerisce, anche attraverso casi pratici, le tecniche e le strategie che permettono agli imprenditori di ridurre, tra gli altri, gli avvisi di accertamento da tovagliometro, barometro, spesometro, I.S.A. (vecchi studi di settore), esterovestizione ma anche presunte fatture false e presunte frodi fiscali più altre 7 contestazioni” afferma Carlo Carmine, autore del libro. “Nell’ultima parte, invece, il focus si sposta e il libro si rivolge al più grande strumento per gli imprenditori con situazioni debitorie da gestire per debiti fiscali e commerciali degli ultimi anni: la transazione fiscale all’interno del concordato preventivo. Uno strumento, da noi definito il nuovissimo saldo e stralcio per le aziende, che permette l’abbattimento del debito fino all’85%. La migliore soluzione, quindi, per debiti fiscali e commerciali di almeno 500 mila euro” aggiunge Simone Forte, co-autore del libro.

Secondo gli autori, risolvere i problemi fiscali con il Fisco è possibile. Non è un caso se questo libro è rivolto proprio a tutti quegli imprenditori che, trovandosi di fronte ad un atto dell’Agenzia delle Entrate, finiscono in difficoltà. Quello che tuttavia molti non sanno è che lo stesso Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nel report sul contenzioso tributario 2021, ha ufficializzato che 1 volta su 2 l’imprenditore batte, totalmente o parzialmente, il Fisco in giudizio. Motivo per il quale affidarsi al giusto professionista specializzato è a dir poco fondamentale.

“Con questo libro gli autori si rivolgono a tutti quegli imprenditori che si confrontano nel proprio percorso imprenditoriale con un atto dell’Agenzia delle Entrate” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Gli autori, in maniera estremamente semplice e lineare, anche attraverso casi pratici e concreti, mostrano come sia possibile archiviare avvisi di accertamento o inviti a comparire in maniera efficace e definitiva. Tutto sta nel conoscere informazioni di valore come quelle contenute in questo loro libro”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nell’ottobre 2017 e nel marzo 2018 abbiamo lanciato insieme il mio primo libro Liberati da ex Equitalia | AER, Bestseller Amazon dal primo giorno di pubblicazione e nel primo trimestre del 2022 prossimo alla terza edizione” conclude Carlo Carmine. “Bruno Editore segue noi autori a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing finalizzata a promuoverlo al meglio”.

Carlo Carmine, Napoli - 18 dicembre 1974, laureato presso l’Università “L. Bocconi” in Milano in Economia e Legislazione per l’Impresa, è specializzato in fiscalità internazionale e gestione del patrimonio attraverso lo strumento del Trust. Founder e Chairman della piattaforma internazionale TrustMeUp.com. Già autore Bestseller Amazon con “Liberati da Equitalia”, prossimo nel primo trimestre 2022 alla terza edizione, “Difendi i Tuoi Soldi per Sempre con il Trust” e “Da Professionista a Imprenditore”. Sito web: www.cfcgroup.company

Simone Forte, Napoli - 16 ottobre 1973, laureato presso l’Università Federico II in Napoli in Giurisprudenza, è iscritto all’albo degli avvocati di Napoli dal 1998 ed è specializzato in diritto tributario e fiscale. Sito web: www.cfcgroup.company

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

