Caro bollette, Codacons studia mega ricorso

Caro bollette, il Codacons prepara un mega ricorso al quale potranno aderire milioni di italiani. "L'aumento delle bollette è un massacro per famiglie e imprese" dice all'Adnkronos il presidente dell'associazione dei consumatori Carlo Rienzi, che promette battaglia. "Quanto fatto dal governo non basta, servono ulteriori misure per combattere le speculazioni e salvare le tasche delle famiglie".