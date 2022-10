Caro energia, Ue riunita a Praga cerca accordo

Capi di Stato e di governo dell'Ue e dell’Europa riuniti a Praga per una due giorni di incontri organizzata dalla presidenza di turno ceca su crisi energetica e caro bollette. L'Italia propone il price cap dinamico. "Dobbiamo lavorare insieme per affrontare la crisi energetica. Possiamo anche farlo in ordine sparso, ma perderemmo l'unità europea", è stato il ragionamento fatto dal premier Mario Draghi.

"Non ci saranno decisioni oggi, essendo un Consiglio informale ma è in preparazione del Consiglio di ottobre", ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.