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Giornata dell’Europa – 'Luci d’Europa' - Diretta domani dalle 18:30

Luci d'Europa - (Foto d'archivio)
Luci d'Europa - (Foto d'archivio)
07 maggio 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata dell’Europa – “Luci d’Europa”

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📍 Piazza del Campidoglio, Roma

🗓️ 8 maggio | dalle 18:30

Migliaia di giovani attesi per una serata speciale alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Interventi istituzionali:

* Raffaele Fitto - Vicepresidente esecutivo CE

* Antonio Tajani - Vicepresidente del Consiglio

* Pina Picierno - Vicepresidente del Parlamento europeo

* Antonella Sberna - Vicepresidente del Parlamento europeo

* Roberto Gualtieri - Sindaco di Roma

Sul palco:

🎤 Andrea Bocelli con i giovani talenti ABF Voices Of

🎶 Francesca Michielin

🎼 Nicola Piovani

🏊 Manuel Bortuzzo

Apertura del Coro Vivona

Conduzione:

🎙️ Vittorio Pettinato e Aurora Ramazzotti

🎙️ Alberto Matano

Spazio anche alle idee dei giovani con Consiglio Nazionale dei Giovani, Agenzia Italiana per la Gioventù ed Erasmus Student Network

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornata dell'Europa Luci d'Europa Parlamento europeo Roma Andrea Bocelli Francesca Michielin
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