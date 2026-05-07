Giornata dell’Europa – 'Luci d’Europa' - Diretta domani dalle 18:30

Giornata dell’Europa – “Luci d’Europa”
📍 Piazza del Campidoglio, Roma
🗓️ 8 maggio | dalle 18:30
Migliaia di giovani attesi per una serata speciale alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
Interventi istituzionali:
* Raffaele Fitto - Vicepresidente esecutivo CE
* Antonio Tajani - Vicepresidente del Consiglio
* Pina Picierno - Vicepresidente del Parlamento europeo
* Antonella Sberna - Vicepresidente del Parlamento europeo
* Roberto Gualtieri - Sindaco di Roma
Sul palco:
🎤 Andrea Bocelli con i giovani talenti ABF Voices Of
🎶 Francesca Michielin
🎼 Nicola Piovani
🏊 Manuel Bortuzzo
Apertura del Coro Vivona
Conduzione:
🎙️ Vittorio Pettinato e Aurora Ramazzotti
🎙️ Alberto Matano
Spazio anche alle idee dei giovani con Consiglio Nazionale dei Giovani, Agenzia Italiana per la Gioventù ed Erasmus Student Network