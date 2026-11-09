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Maran (Pd): "L'opinione dei giovani è formata sui social, analizzare gli algoritmi"

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09 novembre 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
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Per i ragazzi di 14 o 16 anni "l'opinione si forma sui social, non si forma guardando la televisione e non si forma certo leggendo i giornali": è dunque "fondamentale" capire quali algoritmi fanno diventare virale una notizia e non un'altra. Lo dichiara Pierfrancesco Maran, eurodeputato del Partito democratico ed ex assessore del Comune di Milano, a "Voci dal Parlamento" dell'Adnkronos, in seguito a un intervento in Aula nel quale aveva richiamato l'attenzione sul ruolo degli algoritmi nei disordini di Milano.

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