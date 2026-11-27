La giudice di Milano Tiziana Landoni ha ricevuto una lettera di minaccia anonima, con esplicite minacce di morte come 'ti uccideremo' e riferimenti alla scarcerazione di Youssef Siher , e per lei il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto di aumentare la misura di sicurezza in vigilanza mobile, ossia un'auto delle forze dell'ordine che controlla l'abitazione.

E' dal giorno della scarcerazione, lo scorso 28 ottobre, che la giudice Landoni subisce diverse minacce per la scelta di rimettere in libertà Siher, il trentenne attivista, ricercatore e giornalista freelance, amministratore della pagina 'Movimento 17 ottobre' che resta indagato, insieme alla moglie Sagia Hammoud, per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Alle iniziali minacce social, subito segnalate dall'Ufficio, era scattata una prima protezione e una tutela che, per chi frequenta il Palazzo di giustizia di Milano, si è subito tradotta nell'impossibilità di poter accedere nei corridoi in cui svolge udienza. Una precauzione, per evitare anche che la sua immagine venga diffusa, che proseguirà nei prossimi mesi.

Più di recente, invece, la giudice Landoni ha ricevuto una lettera anonima con alcune minacce di morte per la scelta legata alla scarcerazione dell'attivista pro Pal, decisione contro cui si erano alzate anche più voci del governo. Le minacce hanno messo in moto i vertici giudiziari e nell'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza la questione è stata discussa e ora è arrivata la decisione di aumentare la misura di protezione, la vigilanza è una tutela che precede quella più 'invasiva' della scorta.