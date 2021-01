Caso Friedman, Meloni: "Indegno su Melania, Rai eviti di ospitarlo"

(Adnkronos)

Il 'caso Alan Friedman', che ieri in diretta tv ha definito Melania Trump una "escort" per poi correggersi, non passa inosservato e scatena - tra gli altri - l'ira di Giorgia Meloni. "Pazzesco. Ora Friedman ammette che la sua indegna uscita su Melania Trump non era un errore, ma 'una battuta infelice'. Dare della escort a una donna in diretta televisiva sarebbe una battuta? Spero che dopo un fatto così grave, la Rai prenda i dovuti provvedimenti ed eviti in futuro di ospitare nuovamente questa persona sulla televisione pubblica", scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, tornando sul caso.

La leader FdI già questa mattina era infatti intervenuta sull'argomento su Twitter: "Grave episodio sulla tv pubblica: Alan Friedman definisce Melania 'escort' prima di correggersi e chiamarla 'moglie' di Trump. Surreale che nessuna paladina del femminismo sia intervenuta. Cosa sarebbe accaduto se a essere definita così fosse stata un'esponente di sinistra?", chiedeva, aggiungendo: "Surreale anche che Friedman non si sia scusato immediatamente per le gravi parole pronunciate, aspettando le polemiche per poi dare la sua versione".