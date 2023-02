Caso Saman, Nordio firma rogatoria: "Padre partecipi al processo"

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha trasmesso all’omologo pakistano e alle competenti autorità locali la richiesta di assistenza giudiziaria ricevuta dalla Corte d’assise di Reggio Emilia, nell’ambito del processo per omicidio e occultamento di cadavere a carico, tra gli altri, dei genitori di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa il 1° maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il cui corpo è stato ritrovato nei mesi scorsi nelle campagne della zona.

Attraverso i canali diplomatici, il Guardasigilli ha inoltrato alle autorità del Pakistan la rogatoria con richiesta di assicurare “con celerità” una videoconferenza per permettere la partecipazione da remoto di Shabbar Abbas, detenuto in un carcere pakistano, alle udienze del processo a suo carico in corso in Italia.