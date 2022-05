Castelli a Stati Generali Natalità con figlio neonato,'genitorialità sia gestita in due'

''Siamo qui a raccontare la storia di una famiglia felice, quale siamo...''. Laura Castelli, viceministro dell'Economia, arriva agli Stati Generali della Natalità all'Auditorium della Conciliazione con in braccio il figlio nato qualche settimana fa, Nico. Prima di entrare si ferma a parlare con i giornalisti. Quando l'esponente pentastellata sale sul palco per il suo intervento si sofferma sulla necessità che la genitorialità sia gestita in due: ''Sulla genitorialità e maternità credo che la fortuna sia gestirla insieme, sapere che hai bisogno di tuo marito e che c'è e che, se lo fai insieme, tuo figlio sta bene davvero''.