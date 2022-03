Catania, 'vendono' figlia a padrino: arrestati

Catania, avrebbero ceduto la figlia minorenne a un amico di famiglia: arrestato lui e i genitori. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere dei carabinieri di Catania nei confronti delle tre persone, indagate per concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo d'armi clandestine, ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale.