CD Projekt Red a Villa Bottini

29 settembre 2022.CD Projekt Red ha scelto Lucca tra tutte le opzioni sulla piazza internazionale per celebrare i 20 anni di attività. Proporrà il progetto Museo & Art Gallery dedicato ai festeggiamenti della software house polacca, che sarà celebrata nella stupenda cornice di Villa Bottini nella quale si snoderà un percorso artistico interattivo dedicato ai due decenni dell'azienda.

Prervisti anche interessanti panel, il primo dedicato a Cyberpunk: Edgerunners e un secondo a Cyberpunk 2077, condotti da professionisti di fama quali: Yoh Yoshinari (Chief Character Designer), Naoko Tsutsumi (Animation Producer), Saya Elder (Producer & Creative supervisor), Bartosz Sztybor (Writer of Cyberpunk Edgerunners), Martha Weiss (Concept Artist), Miles Tost (Acting Lead Level Designer), Pawel Sasko (Quest Director).

La celebrazione prevede inoltre un concerto inedito, creato ad hoc in occasione di Lucca Comics & Games, dedicato a The Witcher, che vedrà la partecipazione di Eimear Noone, la prima donna ad aver condotto l'orchestra agli Academy Awards.

Molti gli eventi a satellite della celebrazione, tra cui una caccia al tesoro, un community party e altri ancora. Per non perdersi nulla rispetto alle moltissime attività proposte nei cinque giorni di festival, è stato creato anche un sito dedicato.