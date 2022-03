Centro Serrature BS: porte blindate con cilindro europeo e ‘serrature smart’, le nuove frontiere della sicurezza domestica

L’evoluzione della sicurezza domestica punta anche alle serrature digitali che utilizzano la semplice pressione di un dito per riconoscere i proprietari dell’abitazione

La sicurezza delle abitazioni, con l’allentamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, è tornata ad essere tra le notizie più lette sui giornali di cronaca cittadina. Ce lo conferma Centro Serrature BS, che offre soluzioni a 360 gradi per l'aggiornamento di serrature per porte blindate e ‘serrature smart’ su tutto il territorio di Roma.

La porta di ingresso è l’accesso prediletto dai ladri pertanto la prima difesa contro i topi d’appartamento sono proprio le misure di sicurezza passive quali porte e finestre. La porta blindata è sicuramente la scelta più diffusa per le abitazioni private, soprattutto se completata di serratura di sicurezza di ultima generazione. La migliore soluzione, suggerita dai tecnici di Centro Serrature BS, è quella di effettuare un aggiornamento installando una serratura a cilindro europeo, molto più sicura perché irreplicabile.

C’è da precisare che le cosiddette chiavi bulgare, utilizzate dai malintenzionati, funzionano perfettamente solo sulle serrature a doppia mappa e, nonostante i ladri diventino sempre più abili nello scassinamento degli accessi, grazie alle nuove tecnologie, si sta rivoluzionando anche il concetto di sicurezza.

Ne è un esempio la serratura elettronica con badge che ha trovato larghi consensi in molte realtà commerciali, come il caso degli hotel di lusso e delle attività ricettive in generale e che sta riscontrando un utilizzo sempre più diffuso anche nelle abitazioni ad uso residenziale.

La nuova frontiera della sicurezza domestica annovera anche le ‘serrature smart’ che utilizzano la semplice pressione di un dito per riconoscere i proprietari della casa e sono in grado di gestire l’apertura e chiusura di una porta semplicemente tramite un’applicazione installata sullo smartphone, con l’inserimento di un codice segreto o attraverso il riconoscimento delle impronte digitali.

Esistono diversi tipi di serrature digitali e, in tutti i casi, si tratta comunque di elementi tipici delle smart home, ambiti domestici dove la tecnologia si integra con il controllo accessi e la gestione automatizzata degli edifici.

Sia che si tratti di porte blindate o smart, è sempre meglio confrontarsi con un professionista del settore per cercare di capire quale sia la soluzione più adatta per tutelare la propria abitazione o luogo di lavoro, ma soprattutto per mantenere al sicuro la propria famiglia. Agire con il fai da te infatti, può rendere l’abitazione ancora più vulnerabile invece di proteggerla.

Contatti: https://centroserraturebs.it/