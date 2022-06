''Forse sono io perchè dico le cose in faccia...''. Ospite di 'Un giorno da pecora', Giorgia Meloni risponde alle domande dei conduttori che le chiedono come mai nel centrodestra ci sono continue tensioni. La presidente di Fdi cita un successo di Adriano Pappalardo del '79 quando gli chiedono che canzone dedicherebbe ora ai suoi alleati Berlusconi-Salvini? ''Io gli dedicherei 'Ricominciamoo...''', canta la leader di via della Scrofa molto divertita.