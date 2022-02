Centrodestra, Spannaus: "Ironico riferimento a Partito repubblicano in crisi identità"

Commentando la proposta di Matteo Salvini, l'analista politico americano ricorda che il Grand Old Party è "il frutto di un sistema bipolare maggioritario che vedo difficile in Italia per cultura politica"

"E' ironico fare riferimento al Partito repubblicano in questo momento perché c'e' una crisi di identità che può essere tradotta in qualche modo nelle divisioni che vediamo in Italia". Con questa battuta Andrew Spannaus, analista politico americano autore del libro "L'America post-globale. Trump, il coronavirus e il futuro", commenta con l'Adnkronos la proposta di Matteo Salvini di federare il centrodestra italiano sul modello del Grand Old Pary.

"I Repubblicani vanno incontro comunque ad una stagione politica, faranno bene nelle elezioni, ma il partito ha due tendenze - spiega Spannaus, che è docente dell'Aseri "Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali" dell'Università Cattolica di Milano - Una tendenza tradizionale reganiana che è fiscalmente conservatrice e sostiene anche una politica estera più aggressiva; poi c'e' una parte più populista che promuove una politica industriale, quindi più interventismo pubblico in economia ed è molto critica verso gli interventi militari".

"Il Partito repubblicano è frutto di un sistema bipolare maggioritario che vedo difficile in Italia anche per la cultura politica in cui ci sono molte identità e molte correnti che possono allearsi ma fondersi la vedo più difficile in Italia" afferma, sottolineando come da noi ci sia "un sistema con più soggetti con identità difficili da mettere insieme anche a causa del sistema elettorale o dei vari sistemi elettorali". "Mi sembra che sia molto più difficile creare una divisione netta tra una parte all'altra - aggiunge - piuttosto vedo in questo momento la tentazione di riallineamento politico sullo stile del grande centro".

Ribadendo come anche negli Stati Uniti il sistema dei due grandi partiti negli ultimi anni stia scontando "problemi importanti", Spannaus spiega che se vogliamo poi tradurre nella realtà della destra italiana le due tendenze attualmente in contrasto nel Gop, "vediamo Giorgia Meloni sicuramente coerente nella sua posizione più critica ancora verso la Ue, gli aspetti della globalizzazione mentre Salvini ha il dilemma di come rimanere dentro l'arco governativo".

"Salvini ha il dilemma di capire come andare al governo e ci sono due possibilità. Lui - prosegue Spannaus - cerca di rimanere in mezzo, mi sembra, tra una destra che rischia di essere tagliata fuori a causa di ostilità a Meloni e di un grande centro dove lui avrebbe un ruolo. Vuole creare un soggetto che non sia né l'uno né l'altro - conclude - e non sono convinto che possa funzionare".