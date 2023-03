Chi era il soldato ucciso per aver gridato 'Gloria all'Ucraina'

Si chiamava Tymofii Shadura il soldato ucraino che, prigioniero dei russi, è stato giustiziato a sangue freddo per aver pronunciato le parole 'Gloria all'Ucraina' davanti ai nemici che lo hanno catturato. Il video dell'esecuzione è stato pubblicato ieri su Telegram. Shadura era un militare della 30esima brigata meccanizzata, come comunica il ministero della Difesa di Kiev. "Il suo corpo si trova nei territori che sono temporaneamente occupati. L'Ucraina farà tutto il possibile per portare a casa il nostro difensore", scrive Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno. L'uccisione di Shadura ha provocato la reazione veemente delle autorità ucraine, che hanno accusato ancora una volta la Russia di crimini di guerra.

"E' stato diffuso un video in cui gli invasori uccidono in maniera brutale un combattente che coraggiosamente gli ha detto in faccia 'Gloria all'Ucraina!'. Voglio che tutti noi, uniti, rispondiamo alle sue parole: 'Gloria all'eroe! Gloria agli eroi! Gloria all'Ucraina!'. E troveremo i suoi assassini", le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.