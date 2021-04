Chicago, 13enne ucciso da polizia aveva mani alzate: diffuso il video

Proteste per la morte di Adam Toledo, avvenuta il 29 marzo al termine di un inseguimento da parte degli agenti

Nuove proteste contro la polizia americana dopo la diffusione di un video che mostra un agente che spara a un ragazzo di 13 anni, Adam Toledo, mentre alza le mani in segno di resa a Chicago. La tensione nella città è alle stelle dopo che la stessa polizia ha reso noto il filmato dell'uccisione, avvenuta il 29 marzo al termine di un inseguimento da parte degli agenti.

Il sindaco Lori Lightfoot è sceso in piazza insieme alla comunità latina e ha invitato a mantenere la calma. Anche se, parlando del video, lo ha descritto come ''un filmato difficile da guardare'' e affermato che ''abbiamo deluso Adam''. Inizialmente la polizia aveva detto che il ragazzo era armato, ma nel video si vede chiaramente che alza le mani e che l'agente Eric Stillman, 34 anni, gli spara al petto da una distanza ravvicinata. Citata dalla Cnn, la polizia afferma che il ragazzo avesse in mano una pistola che è stata poi recuperata a pochi metri dal corpo del ragazzo.