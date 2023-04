Cina-Taiwan, Xi Jinping: "Forze armate si preparino a combattimenti reali"

Le forze armate cinesi devono ''aumentare il loro l'addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, citato dall'emittente televisiva Cctv dopo aver ispezionato la marina del Comando del teatro meridionale dell'esercito cinese. Come riporta l'agenzia di stampa Xinhua, Xi ha sottolineato che le forze armate cinesi devono continuare l'addestramento per essere pronte al combattimento e migliorare la loro modernizzazione su tutti i fronti.

Secondo il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu, intervistato da Cnn, le esercitazioni militari che la Cina ha condotto per tre giorni attorno all'isola di Taiwan sarebbero una dimostrazione che Pechino vuole lanciare una guerra contro Taipei. "Sembra che stiano cercando di prepararsi a lanciare una guerra contro Taiwan'', ha detto Wu citando ''le esercitazioni militari e anche la loro retorica''. Wu ha quindi detto che "il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese come qualcosa che non può essere accettata e la condanniamo". Il capo della diplomazia di Taipei ha quindi messo in guardia i militari taiwanesi, esortandoli a essere pronti entro il 2027.