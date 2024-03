Circuito Podistico ASI Campania Felix. Premiati i vincitori dell’edizione 2023

Si è svolta presso il Comitato Regionale ASI della Campania la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Circuito Podistico Amatoriale “Campania Felix”, il campionato che riunisce il meglio delle gare podistiche campane targate ASI premiando società partecipanti e i campioni assoluti di tutte le categorie.

IL CIRCUITO

L’ultima edizione si è svolta tra l’aprile e il dicembre 2023 interessando sette gare svoltesi tra le province di Caserta e Salerno. Il circuito si è aperto a Mondragone con la terza edizione della Run on the Beach lo scorso 25 aprile per, poi, proseguire a Calvi Risorta con la trentaseiesima StraCales il 10 settembre. Il 14 ottobre è stata la volta della sesta Corri Pastorano nell’omonimo comune di Terra di Lavoro per, poi, proseguire a Salerno il 22 ottobre con la ventottesima StraSalerno Half Marathon. Il circuito è avanzato con l’ottava Alvignano Corre il 12 novembre, seguita il 26 novembre dalla Spartacus Run di Santa Maria Capua Vetere. Ultima tappa l’8 dicembre a Bellona con la quarta Corsa della Dea.

L’intero circuito ha goduto dei patrocini della Regione Campania, della Provincia di Caserta, di ognuno dei comuni coinvolti e del Panathlon Club Caserta “Terra di Lavoro”.

I VINCITORI

Le vincitrici assolute nelle categorie femminili sono state Anita Ilaria Vignola (ASI Polisportiva Bellona) per la juniores femminile, Roberta Varricchione (ASI Polisportiva Bellona) per la seniores femminile, Ivana De Marco (Alvignano Running) per la seniores femminile over 35, Sonia D’Accindio (Alvignano Running) per la seniores femminile over 40, Anna Santoro (Podistica Sammaritana) per la seniores femminile over 45, Elvira Marinelli (Alvignano Running) per la seniores femminile over 50, Nicoletta Rinaldi (Nissolino Atletica Vis Nova) per la seniores femminile over 55, Maria Sofia Fattore (ASI Polisportiva Bellona) per la seniores femminile over 60, Antonia Tuozzo (Nissolino Atletica Vis Nova) per la seniores femminile over 65 ed Angela Maria Terralavoro (Nissolino Atletica Vis Nova) per la seniores femminile over 70.

Nelle categorie maschili hanno ottenuto il titolo assoluto Marco Pascarella (ASI Polisportiva Bellona) per la juniores maschile, Francesco Sabino (ASI Polisportiva Bellona) per la promesse maschili, Francesco Marchegiano (Mondragone in Corsa) per la seniores maschile, Pierpaolo Pio Bovenzi (ASI Polisportiva Bellona) per la seniores maschile over 35, Antonio De Biasio (Atletica Cales) per la seniores maschile over 40, Antonio Stellato (Podistica Sammaritana) per la seniores maschile over 45, Mario Monda (Atletica Acerrana) per la seniores maschile over 50, Roberto Saudella (Alvignano Running) per la seniores maschile over 55, Giovanni De Marco (Alvignano Running) per la seniores maschile over 60, Gabriele Manco (Podistica Sammaritana) per la seniores maschile over 65, Eugenio Gallina (Atletica Cales) per la seniores maschile over 70 e Gaetano Bartiromo (Nissolino Atletica Vis Nova) per la seniores maschile over 75.

Nella classifica per società si è imposta al primo posto la Podistica Sammaritana seguita da Atletica Cales, ASI Polisportiva Bellona, Alvignano Running, Mondragone in Corsa e Salerno Marathon.

LA PREMIAZIONE

Alla presenza di Sandro Giorgi, Responsabile nazionale del Settore Atletica Leggera Nazionale ASI, e di Giuliano Petrungaro, Presidente del Panathlon Club Caserta “Terra di Lavoro”, il Responsabile del Settore Atletica Leggera Regionale ASI, Pino Romano, ed il Presidente regionale ASI, Nicola Scaringi, hanno premiato i vincitori sottolineando e confermando il successo di questi quattro anni di circuito podistico regionale.

“Il livello atletico messo in campo quest’anno ed il numero delle categorie presenti – dichiara Pino Romano – dimostrano la crescita costante del Circuito Podistico Campania Felix. Non posso non essere soddisfatto dei risultati e della così vasta partecipazione che ci rendono, oramai, un punto di riferimento per tutto il podismo campano”.

“Gli atleti e le società affiliate ASI premiano ancora una volta il circuito podistico regionale – commenta il Presidente Nicola Scaringi – aprendo la strada ad una edizione 2024 che ha tutte le premesse per replicare il successo. La nostra è stata un’innovazione a livello regionale che accoglie ed è sempre pronta ad accogliere nuove gare che vogliano inserirsi nel circuito, un modo per promuovere ulteriormente l’atletica leggera in Campania e per favorire la conoscenza di territori poco noti attraverso occasioni sportive”.

