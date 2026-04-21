“La prima cosa che farei se fossi sindaca per un giorno? Vorrei rimettere in funzione Villa Borghese. Visto che è così frequentata e necessita di tanta manutenzione, parlo delle fontane, parlo di quel bellissimo laghetto dove c’è un sistema idrico che purtroppo non funziona, parlo dell’orologio ad acqua al Pincio: perché non facciamo pagare a tutti i non romani che entrano a Villa Borghese anche solo 50 centesimi? Un piccola monetina, un piccolo contributo per provare ad aggiustare tutto”. È la proposta dell’attrice romana Claudia Gerini che, intervistata dall’Adnkronos, prova a lanciare un’idea per la sua amata città in occasione del XII simposio organizzato dalla Fondazione Roma a Palazzo Sciarra Colonna nell’ambito del Natale di Roma, dal titolo ‘Anime de Roma’.

“Roma, nonostante il suo essere eterna, è sempre in evoluzione -dice Gerini, che nel film “Lasciarsi un giorno a Roma” di Edoardo Leo ha interpretato proprio il ruolo della sindaca -. In questo periodo la sto vedendo assalita dei turisti che la amano, che la visitano, e vedo che sta comunque cercando di assorbire tutto questo flusso”. Ovviamente “è una città leggendaria, di una storicità così preziosa e così ricca che mantenerla è una grande responsabilità. Ma nonostante le varie difficoltà, sto notando che in questi anni la viabilità, i trasporti, stanno andando un pochino meglio. Certo, non è facile, perché è una città enorme”, conclude la Gerini.