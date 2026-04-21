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Bologna, marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Da una prima ricostruzione i due erano in fase di separazione. Mistero sul biglietto ritrovato nella casa

Carabinieri, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
21 aprile 2026 | 20.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marito e moglie sono stati trovati morti oggi, martedì 21 aprile, nella loro abitazione a Castel Maggiore nel Bolognese. Sul caso indagano i carabinieri che ipotizzano un omicidio-suicidio. Le vittime sono Mauro Zaccarini, di 73 anni, e Adriana Mazzanti, di 63 anni: a dare l'allarme è stato il figlio dell'uomo, che si era risposato. Non riuscendo a contattare il padre, oggi si è recato nella casa e ha lanciato l'allarme ai carabinieri.

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Da una prima ricostruzione la donna era riversa a terra in cucina e l'uomo impiccato a una trave del tetto in mansarda. A quanto si apprende sono in corso le indagini, ma l'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Sul corpo della 63enne non sarebbero stati trovati segni di violenza, se non alcuni segni sul collo: sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte e se sia stata strangolata. Da una prima ricostruzione i due erano in fase di separazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo Panigale e del nucleo investigativo oltre al magistrato di turno. Sarebbe stato trovato anche un biglietto ora al vaglio degli investigatori.

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omicidio suicidio Bolognese carabinieri indagini autopsia
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