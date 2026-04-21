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Giornata di svolta, in un senso o nell'altro, nella crisi caratterizzata soprattutto dalla paralisi dello Stretto di Hormuz. Il presidente Usa: "Spero che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese, ma quando lo faranno non avranno armi nucleari"
Secondo round dei negoziati oggi martedì 21 aprile a Islamabad, in Pakistan, per porre fine alla guerra. Donald Trump già scommette sull'accordo, a poche ore dalla fine della tregua, ma si dice pronto a "bombardare tutto" secondo le ultime news sul conflitto.
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di essere fiducioso che l'Iran avvierà i negoziati, aggiungendo che altrimenti il Paese "avrà problemi seri". "Spero che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese, ma quando lo faranno non avranno armi nucleari. Non avranno accesso a un'arma nucleare, né alcuna possibilità di averla. E non possiamo permettere che ciò accada. Potrebbe significare la distruzione del mondo, e non lo permetteremo", ha aggiunto.
Trump ha parlato anche del recupero dell'uranio in Iran che sarà ''lungo e difficoltoso''. Tutte le ultime notizie in diretta.