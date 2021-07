Clemente Russo è il nuovo Brutus Brand Ambassador, il primo #brutussuperhero

Milano, 23 luglio 2021. Brand di riferimento per gli appassionati delle due ruote, con una proposta di abbigliamento in pelle artigianale orgogliosamente Made in Italy, Brutus ha scelto un Brand Ambassador d’eccezione: il pugile due volte campione del mondo e vicecampione olimpico Clemente Russo. Personalità di punta nel mondo sportivo e conosciuto al grande pubblico, il boxer diventa così il primo #brutussuperhero.

“Abbiamo il piacere di conoscere Clemente Russo già da qualche anno, per esperienze e conoscenze ben precedenti alla nascita di Brutus. Sia chiaro, il Clemente atleta lo conosciamo da sempre, sarebbe impossibile il contrario, ovunque si vada c’è sempre qualcuno che lo saluta e si complimenta con lui. Ma la nostra conoscenza va oltre il personaggio pubblico e dobbiamo dire che il Clemente uomo rende onore a tutte le medaglie olimpiche possibili”, hanno dichiarato i responsabili dell’azienda di abbigliamento in pelle Brutus in occasione del lancio della grande novità.

Al momento dell’avvio del progetto, di cui fanno parte le apprezzatissime giacche in pelle uomo Brutus, “glielo abbiamo raccontato e lui, dopo aver visto in anteprima il sito, ha alzato il telefono, ci ha chiamato ed ha esclamato: ‘ragazzi avete fatto delle cose troppo belle, le voglio assolutamente tutte!’. Il resto possiamo già esclamare che è storia”. È così che Clemente Russo è diventato il primo Brutus Brand Ambassador, il primo #brutussuperhero.

Cosa ci può essere di più Brutus di un pugile dei pesi massimi due volte campione del mondo, nonché due volte argento olimpico, che continua ad allenarsi quotidianamente con dedizione e determinazione per raggiungere l’agognato successo, dopo l’ingiustizia subita a Rio 2016, e stabilire un Guinnes world record!?

Pugile, atleta, papà, marito, imprenditore, poliziotto, personaggio pubblico e televisivo. Sempre coerente, sempre corretto, una forza interiore incredibile. La dimostrazione incontestabile che non importa da dove si parta, nella vita hai le capacità per poter arrivare ovunque! Clemente Russo è Brutus!!!

