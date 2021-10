Clima, Kerry: "Fiducioso in accordo con Cina, Paesi G20 facciano di più"

L'inviato Usa per il Clima alla pre-cop summit di Milano

Sul clima" stiamo lavorando con la controparte cinese, parliamo frequentemente, abbiamo relazioni positive. La mia speranza è che possiamo trovare un qualche accordo con la Cina. Ma io penso che tutti i Paesi del G20, grandi e piccoli, debbano fare di più". Lo ha detto l'inviato Usa per il Clima, John Kerry, alla pre-cop summit a Milano in vista di Glasgow. "Il presidente Biden e il presidente Xi - ha raccontato Kerry - hanno avuto una telefonata molto costruttiva un paio di settimane fa ed erano d'accordo sulla necessità di trovare un terreno comune su questo fronte. Quindi dobbiamo e possiamo collaborare con la Cina. E' tra i nostri piani".

"Glasgow è dietro l'angolo, sarà un punto di partenza per il prossimo decennio, tutti i Paesi devono fare di più e impegnarsi insieme. E' un test per collaborare insieme", ha detto ancora, sottolineando che anche "il settore privato deve essere un partner" dei Paesi impegnati per la lotta al cambiamento climatico.