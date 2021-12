Cloud4Wi cambierà il modo in cui le aziende si connettono con i propri clienti grazie all'acquisizione di GeoUniq

Insieme le due società saranno proiettate verso una fase di rapida crescita, aiutando le aziende partner a ridurre al minimo il gap tra la customer journey fisica e digitale.

NEW YORK, 16 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Cloud4Wi, leader delle soluzioni di location-based marketing, ha annunciato l'acquisizione di GeoUniq, società con sede legale in Francia specializzata nella fornitura di dati e tecnologie di location intelligence all'avanguardia. Attraverso l'acquisizione, Cloud4Wi e i suoi clienti ottengono l'accesso immediato a uno dei più potenti e innovativi motori di location intelligence del mondo.

Cloud4Wi è conosciuta per la sua estesa piattaforma di location-based marketing che utilizza i dati offline dei clienti. Le aziende hanno la possibilità di conoscere i comportamenti dei propri clienti nelle loro location fisiche nel totale rispetto della privacy, ma anche di inviare loro messaggi perfettamente personalizzati e al momento giusto, all'istante e nel luogo più mirati. Grazie alla combinazione di questa tecnologia con il kit di sviluppo software privacy-first di GeoUniq SDK, che consente alle aziende di aggiungere un sofisticato strumento di location intelligence nelle loro app, i clienti di Cloud4Wi avranno maggiore visibilità sui comportamenti dei propri clienti anche al di fuori delle location fisiche. Infine, l'acquisizione costituirà per i clienti un'opportunità unica di accrescere il vantaggio competitivo e potenziare la customer loyalty e i profitti, dando vita a un'esperienza cliente totalmente inedita.

Antonino Famulari, CEO, GeoUniq, commenta: "L'acquisizione da parte di Cloud4Wi è un'opportunità formidabile per GeoUniq, che intendeva collaborare con una società che avesse forti radici nel marketing location-based. L'integrazione di competenze, tecnologie, analisi e dati indoor e outdoor consentirà alle aziende di gestire la customer experience fisica, un concetto tanto teorizzato quanto difficile da realizzare. Sono convinto che Cloud4Wi e GeoUniq ricaveranno vantaggi reciproci incrementando la base dei prospect. Per esempio potremmo decidere di acquisire una maggiore penetrazione a livello verticale, come nel retail, dove possiamo orientarci sui marchi pure-digital che operano tramite app mobili ma che vogliono conoscere meglio il comportamento dei propri clienti nelle esperienze di acquisto fisiche. Non vediamo l'ora di sviluppare soluzioni congiunte in grado di fornire un valore ancora maggiore, con una più forte integrazione sull'intera esperienza cliente".

In base a una recente indagine di MarketsandMarkets, il mercato globale del location-based marketing dovrebbe passare da USD 10,7 mld del 2020 a USD 32,5 miliardi nel 2025 con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 25,0% nel periodo oggetto della previsione. In quest'ottica, Cloud4Wi si proietta verso una fase di rapida crescita grazie alla combinazione di due team R&D altamente competenti e improntati all'innovazione continua.

Andrea Calcagno, CEO e cofondatore, Cloud4Wi conclude: "Siamo molto soddisfatti di accogliere tutto il team GeoUniq nella famiglia di Cloud4Wi. In una prospettiva futura, per noi questa capacità di colmare il divario tra la customer journey fisica e digitale rappresenta una formidabile opportunità di crescita e abbiamo ricercato una collaborazione attiva con GeoUniq perché ha un'offerta leader nel settore. Siamo sicuri che il potenziamento della nostra value proposition rappresenterà un vantaggio distintivo nel mercato, consentendo ai brand di unificare la customer experience fisica e virtuale".

Cenni su Cloud4Wi Cloud4Wi rivoluziona il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti.

La nostra piattaforma completa di marketing location-based è un asset essenziale per colmare il divario tra la customer experience digitale e le esperienze di acquisto offline e consente alle aziende clienti di accrescere la customer loyalty e i profitti. Utilizzando i dati offline dei consumatori, la nostra piattaforma invia messaggi perfettamente targetizzati, al momento, all'orario e nel luogo più mirati.

Molte società innovative leader di mercato, come Burger King, Campari Group, Carmila (Gruppo Carrefour), Guess, The Cordish Companies, Valentino e molte altre ancora, si affidano ai servizi di Cloud4Wi per accrescere la loro performance, con risultati record come +30% di CRT (percentuale di clic) e +30x di ROI.

Cloud4Wi ha la sede principale a New York e uffici a San Francisco, Pisa e Milano.

CONTATTO:Elena Briolaebriola@cloud4wi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711088/GeoUniq.jpg