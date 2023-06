Codere, nel primo trimestre ricavi per 350 mln (+19%)

Nei primi tre mesi del 2023 Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha realizzato ricavi per 350 milioni di euro, il 19% in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente: un risultato che - si spiega - è frutto principalmente della buona performance in Argentina e Messico e superano quelli dello stesso periodo del 2019. L'Ebitda normalizzato del gruppo ha raggiunto i 65 milioni di euro, in aumento di 13 milioni rispetto all'anno precedente. Il margine di Ebitda normalizzato registrato nel periodo è del 19%, un punto percentuale in più rispetto a quello raggiunto nello stesso periodo del 2022.

Quanto ai principali mercati in Spagna la compagnia ricavi per 46 milioni di euro, +6% rispetto al 2022, mentre in Italia, il fatturato è stato di 72 milioni, il 5% in più su base annua, una crescita moderata rispetto ad altri paesi a principalmente a causa delle restrizioni al gioco nella regione Lazio. In America Latina il Messico registra ricavi per 65 milioni, il 31% in più rispetto al 1° trimestre 2022 (colpito dall'ultima ondata di coronavirus). Da parte sua, l'Argentina ha raggiunto 87 milioni di euro, quasi il 19% su base annua, grazie al trend positivo del business delle macchine.

Inoltre, Codere evidenzia l'evoluzione positiva dell’Uruguay (comprese le rettifiche legate al cambio di criteri contabili in questa business unit) e Panama, che hanno realizzato nel 1° trimestre 2023 rispettivamente un fatturato di 19 milioni di euro e 18 milioni di euro ; il 33% e il 17% in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La Colombia registra ricavi per 4,5 milioni di euro , il 10% in meno rispetto al primo trimestre del 2022.

Anche Codere Online, i cui risultati sono stati presentati in modo indipendente e possono essere consultati su www.codereonline.com, ha registrato una performance positiva nel periodo, con una crescita dei ricavi del 55% su base annua, a quasi 40 milioni di euro , trainata principalmente dalla solida performance di Messico e Spagna.

Al 31 marzo 2023, la posizione di cassa del gruppo era di 122 milioni di euro , corrispondenti a 73 milioni di euro al retail e 49 milioni di euro a Codere Online. In termini di parco installato, la società dispone di 45.894 macchine, 144 sale giochi, 987 saloni ricreativi, 168 sale di scommesse sportive e 8.118 bar.

Codere ricorda di avere annunciato recentemente l'accordo raggiunto con i suoi principali azionisti e obbligazionisti che, con una nuova manifestazione di fiducia nel progetto del gruppo, hanno determinato l'ulteriore apporto di 100 milioni di euro a supporto dell'esecuzione del nuovo Piano Industriale della società, che implica l'impegno del gruppo al consolidamento e al ritorno alla creazione di valore in tutte le aree geografiche in cui opera.