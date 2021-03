Comandante Polizia Locale Arezzo: "auto su posto disabili? A Scanzi mai alcuna multa''

Roma, 23 mar. (Adnkronos)

"La foto non è stata fatta a seguito di un nostro intervento, anzi, chi ha immortalato il suv di Andrea Scanzi, parcheggiato a cavallo di due posti riservati agli invalidi, non ha nemmeno richiesto una pattuglia. Quindi no, a quella foto che suscitò tanto scalpore e un'interrogazione di un consigliere comunale, non seguì alcuna multa". Lo dice all'Adnkronos il comandante della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini.

"Dalla foto scattata nella centrale via Montefalco, solitamente presidiata da un continuo passaggio di pattuglie- spiega ancora il comandante - non era infatti possibile evincere se a bordo potesse magari esserci un genitore con un eventuale permesso per disabili, o se il giornalista fosse solo e dunque non autorizzato a lasciare lì la sua macchina. Non avendo la certezza dei fatti non si è potuto procedere con una sanzione. All'epoca andai a verificare, in veste di responsabile del servizio, se una pattuglia avesse fatto un intervento. A quella targa, però non risultava una multa e mai in quella vicenda è intervenuto un organo di polizia. Lo accertai personalmente con una ricerca tramite la centrale operativa digitale, andando anche a vedere sul posto come effettivamente fossero posizionati i parcheggi riservati ai disabili. Ma niente, più di quello non si poteva fare e la multa non è mai stata elevata". (di Silvia Mancinelli)