Comunali 2023, Pd: "Tanti testa a testa, fiduciosi su ballottaggi"

Secondo i primi risultati delle elezioni comunali 2023, "molti comuni andranno al ballottaggio. Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni al voto e ora siamo a un testa a testa. Poche conferme per il centrodestra e molti scontri diretti che si risolveranno tra due settimane". Così Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, a Metropolis web talk del gruppo Gedi.

"Confido che ad Ancona il risultato di Simonella sia un risultato positivo. Lo scarto è di cinque punti, i 5 Stelle non erano in coalizione... Si deciderà al secondo turno. A Vicenza Possamai è avanti in un comune governato dalla destra nel profondo nord, noi corriamo per vincere fra due settimane".

"Sono tantissimi comuni medi e piccoli che sono andati al voto e lì la tendenza della vittoria del centrosinistra è molto netta. C'è un avanzamento che io considero positivo. Le lune di miele della destra di fermano anche quando comincia a montare l'onda dei territori. Il segnale positivo c'è", dice, continuando: "Saranno almeno 7 le città al ballottaggio e questo cambierà il segno. Noi partivamo da una condizione di svantaggio della destra ora andiamo verso una contesa paritaria e io sono fiducioso che si possa conquistare un risultato positivo non solo su riconferme come ad Ancona, ma anche sulla conquista ci città come in Toscana a Vicenza".