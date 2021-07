Comunali Milano e Napoli, Salvini: "Bernardo e Maresca scelte vincenti"

“Catello Maresca, magistrato anti-camorra, sindaco di Napoli. Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli, sindaco di Milano. Una scelta vincente, civica e unitaria, per superare i ritardi, gli errori, i litigi e l’immobilismo di De Magistris e Sala, drammaticamente crollati in fondo alle classifiche di gradimento dei loro cittadini come evidenziato anche dal Sole 24 Ore”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il vertice del centrodestra che ha indicato Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano e Catello Maresca quale candidato sindaco a Napoli.

Soddisfatta anche Giorgia Meloni: "In bocca al lupo a Luca Bernardo e Catello Maresca. Anche a Milano e Napoli il centrodestra si presenta unito e compatto a sostegno di due candidati che vengono dalla società civile e che hanno scelto di mettere la loro competenza e la loro professionalità al servizio dei milanesi e dei napoletani”, afferma il presidente di Fratelli d’Italia.