Comunali Roma, Bertolaso 'sotto assedio': chiama anche Meloni

Non solo Lega e Forza Italia. Il 'ripensaci' sulla candidatura a sindaco sembra arrivare anche da FdI, ma lui per ora resiste

Non solo Lega e Forza Italia. Il 'ripensaci' a Guido Bertolaso sembra arrivare anche da Fratelli d'Italia, che fino a qualche giorno fa i rumors davano fredda all'idea di candidare a Roma l'ex capo della Protezione civile. Al vertice di ieri tra i responsabili enti locali del centrodestra dedicato alle amministrative Ignazio La Russa avrebbe precisato che Fdi non avrebbe mai posto veti su Bertolaso. Raccontano poi che Giorgia Meloni, sempre ieri apprende l'Adnkronos, avrebbe chiamato al telefono l'ex capo della Protezione civile proprio per capire quali fossero le sue intenzioni.

Anche oggi Matteo Salvini e Antonio Tajani sono tornati a tirare per la giacchetta Bertolaso per farlo tornare sui suoi passi. ''Bertolaso è la persona giusta per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini", ha assicurato il numero uno di via Bellerio. Sulla stessa linea il coordinatore nazionale azzurro: ''La candidatura di Guido a Roma mi sembra la più adatta. Certo, alcune resistenze lo hanno portato a rinunciare, mi auguro che ci ripensi...''. Nonostante il pressing si sia fatto sempre più forte, Bertolaso sembra, almeno per ora, 'resistere'. Chi ha avuto modo di sentirlo nelle ultime ore racconta che sarebbe deciso a rimanere fermo sulla sua posizione di non impegnarsi per la sfida al Campidoglio.