Con business in sella incontri in bici tra imprenditori

'Business in sella' è l’idea del giovanissimo Daniele Angeli, fondatore di Molo17, azienda informatica con sede a Pordenone (2 milioni di fatturato), che ha annunciato da Resia (Udine), presso la nuova sede di Ti Lancio. "Avere una grande passione per la mountain bike - spiega - per questo motivo, desidero unire l’utile al dilettevole, ovvero: chiacchierare in sella alla bicicletta di business ed anche altro, con colleghi imprenditori che mi accompagnano sulla due ruote. E’ molto tempo che ho in serbo questa idea: ed ora la concretizzo. Vorrei come primo ospite in sella: Roberto Siagri, l’ex amministratore delegato di Eurotech. La bicicletta per me è rigenerante. Esco in bici per liberarmi dallo stress lavorativo, in special modo nei fine settimana".

La gestione dello stress è uno dei problemi di manager ed imprenditori, Angeli ha trovato la sua valvola di sfogo. "Molo17 - afferma - sta crescendo: da tempo siamo partner di Oracle con nostre soluzioni informatiche, questo ci rende estremamente fiduciosi. Stiamo crescendo, l’impatto di innovazioni tecnologica delle nostre soluzioni è riconosciuto a livello internazionale. Tutto ciò ci riempie di coraggio. Miro, per i mie quarant’anni, quindi fra dieci anni, a sfide impegnative, ma conto su di un gruppo di lavoro che è in grado di aiutarmi a raggiungere questa vetta, come in bicicletta".

Molo17 si appresta a chiudere l’anno con un +20% di fatturato, in un 2021, assolutamente non facile, da un punto di vista storico-sociale ed anche culturale. La pandemia ha rotto schemi ed inventato nuovi paradigmi del business. "Da tempo oramai - fa notare Angeli - lo smart working era prassi anche se abbiamo inaugurato da pochissime settimane, la nostra nuova sede a Pordenone, in centro città. Si tratta di una scelta voluta e riconosciuta nel tempo, avevamo bisogno di un quartier generale nuovo che rispecchiasse l'anima attuale di Molo17. L'azienda si è evoluta, con essa, dipendenti e clienti".