Con il suo filtro fluidodinamico la PREINVEL fa da alfiere italiano del Cleantech al Decarbonization Expo di Tokyo

Grande successo ed importanti riscontri ha ottenuto la società italiana Preinvel, con il suo innovativo filtro fluidodinamico, alla recente edizione del “Decarbonization Japan Expo”, la più grande esposizione dedicata alle tecnologie green dell’estremo Oriente, svoltasi a Tokyo dal 15 al 17 Marzo 2023 nel maestoso complesso del Tokyo Big Sight .

Milano, 27 aprile 2023. Questa seconda edizione ha attratto oltre 65.000 visitatori “qualificati” da tutto il mondo, tra esperti del settore, investitori privati, istituzionali e grandi player internazionali del mondo dell’industria e della ricerca, in ambito energetico ed ambientale.

Per partecipare a questo imponente evento, la Preinvel è stata selezionata dall'ufficio Enterprise Europe Network Bridgeconomies (un organismo nato dalla sinergia e collaborazione industriale tra governo Europeo e governo Giapponese) tra decine di Società operanti nel settore green-tech, perché considerata una delle più innovative e promettenti Startup nel mondo delle tecnologie cleantech nel panorama Italiano.

La Preinvel ha quindi rappresentato l’Italia nello Stand dell’UE dedicato alla transizione ecologica, riscuotendo l’interesse generale degli investitori e dei player internazionali (in soli 3 giorni è stata protagonista di oltre 70 incontri di approfondimento tematico della sua tecnologia con investitori privati e istituzionali provenienti da tutto il mondo).

La tecnologia del filtraggio fluidodinamico proposto dalla Preinvel ha suscitato interesse e curiosità da parte di numerosi player internazionali (Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, USA e Irlanda) che hanno espresso la propria disponibilità a creare delle partnership di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di sistemi di filtraggio industriale basati su questa nuova tecnologia non ancora presente sul mercato; la Preinvel ha ottenuto, inoltre, la manifestazione di interesse di diverse “corporate” per l’acquisizione della tecnologia di filtraggio al fine di integrarla nei propri processi produttivi.

Il Filtro Fluidodinamico della Preinvel ha quindi ricevuto apprezzamenti e richieste di contatti commerciali da parte del mondo della finanza, Società di investimento, società di Trading, industrie di produzione e trasformazione di energia, industrie meccaniche e siderurgiche, Società Governative e Società operanti nel settore specifico delle tecnologie cleantech.

Partecipando al Decarbonization Japan Expo la Preinvel ha portato su uno scenario internazionale la tecnologia italiana che promette di risolvere in maniera innovativa ed efficiente il problema dell’inquinamento atmosferico generato delle polveri sottili e delle sostanze nocive derivanti dalle lavorazioni industriali e dai processi di combustione in generale.

Sono già in atto le attività di approfondimento con le oltre 70 società, che in soli tre giorni, hanno mostrato il proprio interesse a portare a compimento le ultime fasi di sviluppo del progetto che permetteranno l’effettivo lancio sul mercato del rivoluzionario filtro con tecnologia fluidodinamica della Preinvel.

In questi ultimi giorni la PREINVEL ha siglato un importante accordo di partnership con una società di Hong Kong, la EPAGO, con cui proprio durante il Decarbonation Expo si sono avviati i primi confronti tecnici.

Epago è una società proprietaria di una tecnologia brevettata per la creazione di catalizzatori PGM (Platinum Group Metals), adatti in numerosissime applicazioni industriali; è uno spin-off dell'Università di Hong Kong e dell'Hong Kong Quantum AI Lab e ha sede nell'innovativo Hong Kong Science and Technology Park.

Le due società uniranno le loro competenze e tecnologie complementari per creare catalizzatori PGM che possano essere integrati all'interno dei filtri fluidodinamici, migliorandone le prestazioni e l'efficienza nell'estrazione non solo di micropolveri ma anche di inquinanti presenti nelle emissioni degli impianti industriali.

La partnership esplorerà anche ulteriori applicazioni congiunte delle loro due tecnologie in diversi settori, basandosi sulla visione condivisa di creare un mondo più pulito e più sano attraverso l'innovazione ed espandere così la portata e visibilità sul mercato, oltre ad attrarre nuovi investitori e clienti.

CEO ing. Angelo Di Noi

angelo.dinoi@preinvel.com

https://www.preinvel.com/