Conclusa l’attività di ricerca 2026 della Nave Alliance

Dalle profondità oceaniche ai delicati equilibri climatici dell’Artico: si chiude la campagna di ricerca 2026 di Nave Alliance, impegnata nel Nord Atlantico e nell’oceano Artico. A bordo il personale della Marina Militare italiana, dell’Istituto Idrografico e scienziati della Nato Center for Maritime Research and Experimentation, che hanno lavorato insieme per raccogliere dati e approfondire la conoscenza di ambienti marini complessi e strategici. Costruita interamente da Fincantieri con soluzioni all’avanguardia, ad esempio per ridurre al minimo la propria impronta acustica in acqua, Alliance è una piattaforma scientifica specializzata, con 400 mq di laboratori, capace di supportare attività di ricerca ambientale e subacquea. La campagna 2026 ha segnato un nuovo capitolo della collaborazione tra Marina Militare e Nato per un impegno che unisce competenze, tecnologia e cooperazione internazionale al servizio della ricerca scientifica.

Il comunicato della Difesa