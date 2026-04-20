Consegnata alla Marina Militare la Nave Tritone

In ottica di rafforzamento delle capacità operative del dominio marittimo, Fincantieri ha consegnato alla Marina Militare la Nave Tritone. Si tratta di un’unità polivalente di supporto concepita per offrire un’elevata versatilità operativa nazionale con specifico riferimento alla dimensione subacquea. Nave Tritone assume il ruolo strategico di presidio per la protezione delle infrastrutture critiche, grazie al fatto di essere concepita come un hub di coordinamento per un ecosistema di mezzi per le attività sottomarine. Tra i suoi impegni operativi, la sorveglianza e la sicurezza di gasdotti, oleodotti, dorsali di comunicazione dati e cavi sottomarini, infrastrutture essenziali sempre più a rischio di attacchi ibridi. A livello tecnico, l’unità navale è di provenienza civile, riadattata da Fincantieri per uso militare, ha una lunghezza di 81,7 metri, una larghezza di 18 metri, un pescaggio di 5,7 metri e un dislocamento di circa 6.650 tonnellate. La cerimonia di consegna di Nave Tritone si è svolta presso gli stabilimenti Fincantieri di Palermo.

Il comunicato della Difesa